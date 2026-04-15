نتنياهو: أهدافنا مع أمريكا بشأن إيران “متطابقة”.. البيت الأبيض

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان تماما في هدفهما المتمثل في احتواء إيران.

وصرّح في خطاب متلفز “أصدقاؤنا الأميركيون يطلعوننا باستمرار على اتصالاتهم مع إيران. أهداف الولايات المتحدة وأهدافنا متطابقة”.

وأضاف نتنياهو “نريد إزالة المواد المخصبة من إيران، نريد القضاء على القدرة على التخصيب داخل إيران، وبالطبع، نريد إعادة فتح مضيق” هرمز.

بدوره، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن المفاوضات لا تزال جارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، واصفة إياها بـ”المثمرة”.

ونفت ليفيت، خلال تصريح صحفي الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى طلب أمريكي رسمي لتمديد وقف إطلاق النار، معتبرة أن المحادثات الجارية مع إيران “مثمرة ومستمرة”.

وأكدت استمرار جهود الوساطة الباكستانية وأنهم ممتنون للغاية من دور إسلام آباد حتى الآن، معربة عن رغبتهم في أن تواصل باكستان دور الوسيط مستقبلا.

وحول مكان انعقاد المحادثات الجديدة المحتملة مع إيران، قالت ليفيت إنه من المرجح عقدها في إسلام آباد.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.

والثلاثاء، أفاد إعلام إيراني رسمي باستمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية بين طهران وإسلام آباد بشأن جولة تفاوض جديدة محتملة مع الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران قد تُعقد “خلال اليومين المقبلين”.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثرها.

وفجر 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدًا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.