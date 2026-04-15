رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يأمر بقتل أي مقاتل لحزب الله في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

بيروت /سما/

تلقى الجيش الاسرائيلي أمرا بقتل أي مقاتل لحزب الله في منطقة بجنوب لبنان تمتد من الحدود الاسرائيلية اللبنانية حتى نهر الليطاني الذي يبعد ثلاثين كلم في اتجاه الشمال، وذلك بحسب بيان عسكري صدر الاربعاء.

ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ايال زامير قوله خلال تفقده القوات الاسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان “أمرت بجعل منطقة جنوب لبنان حتى الليطاني منطقة إطلاق نار فتاك على أي إرهابي في حزب الله” الموالي لايران.

وأضاف زامير “نحن نتقدم ونضرب حزب الله، وهم يتراجعون”، موضحا أن قواته قتلت منذ بدء الحرب “أكثر من 1700” من مقاتليه. ورأى أن الحزب “أصبح ضعيفا ومعزولا في لبنان”.

وتأتي هذه التصريحات غداة المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن والتي رأت فيها الحكومة الإسرائيلية الأربعاء “فرصة تاريخية حقيقية لإنهاء عقود من نفوذ حزب الله على لبنان”.

وكان لبنان قد انجرّ إلى الحرب بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في الثاني من آذار/مارس ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 28 شباط/فبراير، وهو اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان، بالإضافة إلى توغل بري متواصل في جنوب لبنان، حتى بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن مع إيران في 8 نيسان/أبريل.