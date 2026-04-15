هآرتس تنشر تقرير يفضح أكاذيب رئيس الموساد الجديد غوفمان

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأربعاء، تقريرا سريا في الجيش الإسرائيلي يقوّض ادعاء اللواء رومان غوفمان، المعيَّن لرئاسة الموساد، بأنه لم يكن على علم في الوقت الحقيقي باعتقال الفتى أوري ألمكيس – الذي تم تشغيله بموافقته في عملية تأثير.

في التقرير الذي أعدّه رئيس منظومة أمن المعلومات في الجيش ادّعى الضابط الذي كان على اتصال مباشر مع ألمكيس أنه قام بتحديث قادته في الوقت الحقيقي حول اعتقال الفتى. الضابط، الرائد “ت”، كان مرؤوسًا لغوفمان ورفع إليه تقارير عن العمليات التي أُعطيت لألمكيس.

قال “ت” إنه سمع في وسائل الإعلام في حزيران/يونيو 2022 عن جندي احتياط في شعبة الاستخبارات (أمان) وقاصر وُجّهت إليهما تهمة نشر معلومات سرية على شبكات التواصل الاجتماعي. لم يُقال للضابط بشكل صريح إن الحديث يدور عن ألمكيس، لكنه استنتج ذلك بنفسه وبلّغ قائده بذلك. التقرير الذي اقتُبست منه أقواله أُعدّ قبل أشهر من انعقاد لجنة المصادقة على تعيين كبار المسؤولين. وقد سُلّم إلى اثنين من أعضائها الذين حصلوا على التصنيف الأمني اللازم لقراءته – رئيسها آشر غرونيس ودانيئيل هيرشكوفيتس. وكما في التحقيق العسكري، قال غوفمان للجنة غرونيس أيضًا إنه لم يكن على علم بالاعتقال في الوقت الحقيقي.

مصادر تحدثت في الأشهر الأخيرة مع الضابط “ت” قالت إنه لا يزال يدّعي أن غوفمان لا يقول الحقيقة. ووفقًا له، كان غوفمان على علم بتفاصيل الاعتقال، وهناك تناقضات كبيرة بين ما حدث وبين الرواية التي قدّمها لجهات التحقيق في الجيش الإسرائيلي. بحسب التقرير، قال “ت” إنه أطلع غوفمان على تفاصيل كثيرة عن ألمكيس، وادّعى أن لدى غوفمان “تصوّرًا جيدًا” عن هوية الفتى. وذلك خلافًا لشهادة غوفمان، الذي قال إنه صادق على تشغيل ألمكيس – لكنه لم يكن يعرف عنه شيئًا حتى انكشاف القضية في صحيفة “هآرتس” في كانون الثاني/يناير 2024.

المحامي أفيعاد لنتشنر قال لصحيفة “هآرتس” باسم الضابط “ت”: “كما قررت اللجنة، فإن المعلومات التي نقلها “ت” إلى السيد ألمكيس لم تكن مصنفة. فور أن فهم “ت” أن ألمكيس قد اعتُقل، أبلغ قادته بذلك، وهم نقلوا العلاقة بين “ت” والسيد ألمكيس في الوقت الحقيقي إلى قسم أمن المعلومات. “ت” لا يعرف ما إذا كانت المعلومات قد نُقلت لاحقًا إلى النيابة والشرطة – وإذا نُقلت، لماذا تم تجاهلها. وعلى أي حال، يأسف “ت” لاعتقال ألمكيس بحد ذاته”.

مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي اطّلع في الأيام الأخيرة على التقرير السري وجّه انتقادًا شديدًا لدعم رئيس الأركان إيال زمير لترشيح غوفمان للمنصب. وبحسب المسؤول، بعد أن قرأ التقرير كاملًا، فإنه يعتقد أن الأمر يشكّل وصمة أخلاقية وفشلًا قياديًا عميقًا. لذلك، أضاف، فإنه متفاجئ من دعم رئيس الأركان لغوفمان. ولم يصدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد رد على هذه الأقوال وعلى ادعاءات الضابط.

يوم الاثنين، قدّم ألمكيس التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تعيين غوفمان رئيسًا للموساد. ووفقًا لألمكيس، يجب إلغاء التعيين لأن غوفمان “يعاني من خلل في الحكم في كل ما يتعلق بنزاهة السلوك”. وشدّد في التماسه على رأي غرونيس، الذي عارض التعيين، وكذلك على معارضة رئيس الموساد الحالي دادي برنياع. كما ادُّعي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقّع على تعيين غوفمان “بعد وقت قصير جدًا من تسلّمه قرار اللجنة، بما يعزز الانطباع بأنه لم يكلّف نفسه عناء الاطلاع على رأي رئيس اللجنة، فضلًا عن الوثائق السرية المرفقة به”. وأعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في الالتماس، لكنها لم تحدد موعدًا للجلسة بعد.

نتنياهو وغوفمان، في 2023. “الكابوس المستمر الذي مرّ به الملتمس كان يمكن إيقافه وتجنّبه لو أن صاحب المبادرة للعملية والمسؤول عنها تحمّل المسؤولية ولم يتنصل منها”، جاء في الالتماس ضد غوفمان.

في الالتماس، الذي قُدّم مع “الحركة لنزاهة الحكم”، تم التأكيد على أن اثنين من أصل ثلاثة أعضاء في اللجنة الذين صادقوا على التعيين لم يطّلعوا على مواد مصنفة في الموضوع. ووفقًا للالتماس، “بين عضوي اللجنة اللذين اطّلعا على جميع المواد السرية في القضية يوجد تعادل. وفي هذا التعادل ينبغي تفضيل رأي الرئيس غرونيس، كما تنص عليه قرارات الحكومة في حالات من هذا النوع، وأيضًا بسبب مكانته الرفيعة وخبرته كرئيس سابق للمحكمة العليا”. وأكدوا أن “هذا الوضع الذي تناقش فيه اللجنة تعيين الشخص الذي سيقود الموساد في السنوات الخمس القادمة، بينما يفتقر نصف أعضائها إلى التصنيف الأمني اللازم لاتخاذ قرار، هو أمر غير مقبول”.

كما ورد في الالتماس بشأن ضلوع ألمكيس في عملية التأثير ودور غوفمان فيها: “الكابوس المستمر الذي مرّ به الملتمس كان يمكن إيقافه وتجنّبه لو أن صاحب المبادرة للعملية والمسؤول عنها تحمّل المسؤولية ولم يتنصل منها، وأدار ظهره لمن كان مسؤولًا عنه”، كتب محامو ألمكيس، “لا سيما عندما يكون الحديث عن فتى شاب، جُنّد بهذه الطريقة واندفع للمهمة بشكل كامل، بدافع شعور بالرسالة لحماية دولة إسرائيل”.

غوفمان صادق على إرسال معلومات مصنفة إلى ألمكيس، الذي كان يبلغ 17 عامًا، لكي ينشرها في صفحات على الشبكات. وبناءً على ذلك، وُجّهت إلى ألمكيس تهمة نشر معلومات سرية على شبكات التواصل، واحتُجز رهن الاعتقال لمدة نحو سنة ونصف. وقد أُلغيت لائحة الاتهام ضده بعد أن تبيّن أنه جرى تشغيله من قبل جهات استخبارات وبموافقة غوفمان. يوم الأحد، صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين على تعيين غوفمان رئيسًا للموساد، خلافًا لموقف رئيسها غرونيس، الذي قرر أن هناك إخفاقات في نزاهة سلوك غوفمان في عملية التأثير. وجاء في بيان اللجنة أن برنياع تطرّق إلى الملاحظة القيادية التي تلقاها غوفمان عقب القضية، وقال إن “كل ملاحظة قيادية تُسقط الترقية، وبالتأكيد إلى رئاسة الموساد”.