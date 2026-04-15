  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل 4 أشخاص بينهم 3 تلاميذ في جريمة إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

الأربعاء 15 أبريل 2026 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 أشخاص بينهم 3 تلاميذ في جريمة إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا



وكالات - سما-

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح، الأربعاء، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.

وقال مكرم أونلوير للصحافيين "نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا".

وأضاف "أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية الخاصة (اي اتش ايه) شخصا غُطّي وجهه وجسمه يُنقل بسيارة إسعاف، إلى جانب أولياء أمور طلاب يبكون خارج المدرسة.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك على منصة "إكس" فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش في الهجوم المسلح الذي وقع في إحدى مدارس المدينة، من دون أن يورد حصيلة للضحايا.

وكان مراهق مسلح ببندقية صيد قد أوقع الثلاثاء، 16 جريحا في مدرسة ثانوية تقنية في ولاية شانلي أورفا، بينهم عشرة طلاب وأربعة معلمين.

وتُعدّ مثل هذه الحوادث نادرة نسبيا في تركيا، رغم وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة، معظمها بشكل غير قانوني، بحسب تقديرات مؤسسة محلية.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية خطيرة ..باكستان قد تدخل الحرب ضد ايران ..

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال مقاتلين من حماس في قطاع غزة

ضمن اتفاق توصل اليه "ميلادينوف" .. 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد لأول مرة منذ شهرين

اغتيال مهندس في السويداء السورية … والهجري: دماؤنا فداء لإسرائيل

مجلس الأمن الروسي يحذر من استغلال أمريكا وإسرائيل المفاوضات للتحضير لعملية مفاجئة في إيران..

بدء أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن

هل انتهت الحرب مع إيران ؟ .. ترامب يكشف موقف إدارته

الأخبار الرئيسية

إيران والولايات المتحدة تنفيان التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لتمديد وقف إطلاق النار

2026-04-15_09-26-10_786603

تطورات دراماتيكية خطيرة ..باكستان قد تدخل الحرب ضد ايران ..

جيش الاحتلال يزيد مواقعه العسكرية في لبنان: نعمل كما في غزة ونعود 20 عاماً إلى الوراء

شهداء بغارات على جنوب لبنان ورشقات صاروخية على شمال إسرائيل

مسؤول فلسطيني : حركة حماس ترفض خطة نزع سلاحها في غزة