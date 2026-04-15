دمشق:العثور على نفق يمتد إلى لبنان وضبط كميات كبيرة من الأسلحة معدة للتهريب لحزب الله

الأربعاء 15 أبريل 2026 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

عثرت السلطات السورية، الأربعاء، على نفق يمتد إلى لبنان بريف محافظة حمص الجنوبي وسط البلاد، وضبطت مخازن أسلحة وذخائر معدة للتهريب، بحسب إعلام رسمي.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية” بأن “قوى الأمن الداخلي في حمص عثرت على نفق في الريف الجنوبي يمتد بين سوريا ولبنان يُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة، وضبطت عدة مخازن تحتوي على أسلحة وذخائر مُعدة للتهريب”.
ولم تشر القناة إلى الجهة المسؤولة عن حفر النفق، غير أن وزارة الدفاع السورية سبق لها أن أعلنت إغلاق أنفاق حدودية مماثلة قالت إن “ميليشيات لبنانية” استخدمتها في عمليات تهريب.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني على إعلان السلطات السورية.
وفي 10 مارس/ آذار، اتفق الرئيسان اللبناني جوزاف عون، والسوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين، لاسيما بملف ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني، وفق بيانات رسمية.
وتمتد الحدود بين لبنان وسوريا على طول 375 كلم، وتضم معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، ما دفع البلدين إلى تعزيز تواجدهما العسكري هناك.

