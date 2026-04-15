السعودية تقدم 3 مليارات دولار لباكستان لسداد قرض إماراتي

يتوجه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يوم الأربعاء، في خطوة تعكس تنامي التنسيق السياسي بين البلدين في ظل تطورات إقليمية متسارعة.

ومن المتوقع أن تتناول الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات، بهدف دعم التنمية والتكامل الاقتصادي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، كما ستتم مناقشة فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، مع تشجيع دعم خليجي متواصل لباكستان عبر تقديم حوافز اقتصادية واستثمارات كبيرة.

سداد القرض الإماراتي

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن السعودية ‌ستقدم دعما إضافيا لإسلام آباد حجمه ثلاثة مليارات دولار، في تحرك سيساعدها على سد فجوة بمليارات الدولارات في مواردها المالية مرتبطة بسداد ديون اقترب موعد استحقاقها للإمارات.

وأضاف أورنجزيب لوسائل إعلام في واشنطن أن الرياض مددت أيضا ​وديعة قيمتها خمسة مليارات دولار لفترة أطول.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات بين الرياض ​وإسلام أباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعد أي عدوان ⁠على أي منهما هجوما على الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز "نؤكد أن السعودية وافقت ​على إيداع ثلاثة مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها".

وتواجه باكستان سداد قرض قيمته 3.5 مليار ​دولار للإمارات هذا الشهر، مما يشكل ضغطا على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس آذار.

ويمثل هذا المبلغ المستحق للإمارات نحو 18 بالمئة من تلك الاحتياطيات.

وبموجب برنامج قرض مع صندوق النقد ​الدولي حجمه سبعة مليارات دولار، تستهدف باكستان الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 ​مليار دولار بحلول يونيو حزيران.

وزار وزير المالية السعودي محمد الجدعان باكستان يوم الجمعة، في زيارة وصفها مصدر مطلع ‌بأنها ⁠إظهار للدعم الاقتصادي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة المالية في بيان "أكد أورنجزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقوية الحساب الخارجي للبلاد".

وأضافت الوزارة، أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي "بما يتماشى مع التزاماتها ​تجاه الأسواق وفي إطار ​البرنامج المدعوم من ⁠صندوق النقد الدولي".

وردا على سؤال وُجّه إليه يوم الاثنين، عن إمكان تقديم قرض سعودي بديلا عن التمويل الإماراتي، قال أورنجزيب إن "جميع الخيارات مطروحة"، بما ​يشمل السندات الدولية والقروض والديون التجارية.

وتدخلت السعودية مرارا لدعم باكستان خلال ​فترات الأزمات ⁠الاقتصادية. ففي 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات حجمها ستة مليارات دولار، تضمنت إيداع ثلاثة مليارات في البنك المركزي الباكستاني، ومثلها في صورة إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

وفي الوقت نفسه، برزت باكستان وسيطا رئيسيا ⁠بين ​الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلى ​جانب دعمها الدفاعات السعودية بعد تعرض المملكة لمئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ونشرت باكستان الأسبوع الماضي طائرات مقاتلة وطائرات دعم ​في السعودية عقب هجمات إيرانية استهدفت بنية تحتية رئيسية للطاقة في المملكة.