"أوتشا" يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض الجلدية في مخيمات النزوح بقطاع غزة

الأربعاء 15 أبريل 2026 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تزايد مخاطر انتشار الأمراض داخل مخيمات النزوح المكتظة في قطاع غزة، مؤكدا أن التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الصحية بين السكان.

وأوضح المكتب في بيان نشر على موقعه الرسمي يوم الأربعاء، أن الشركاء في المجال الإنساني رصدوا انتشار أمراض جلدية بين السكان في مئات المخيمات، إلى جانب تفش واسع للقوارض والآفات، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويهدد بانتشار أمراض إضافية.

وأشار البيان إلى أن الجهات الإنسانية تبذل جهودا لمكافحة الآفات وتحسين الظروف الصحية داخل المخيمات، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأكد "أوتشا" أهمية تكثيف الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة الإنسانية، للحد من تفاقم المخاطر الصحية وضمان توفير بيئة أكثر أمانا للنازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

6 شهداء في مجزرة اسرائيلية جديدة في غزة ..مخاوف من تصعيد كبير بعد اصابة جندي بجراح برصاص قناص فلسطيني

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال مقاتلين من حماس في قطاع غزة

إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل ..

بدء أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن

مجلس الأمن الروسي يحذر من استغلال أمريكا وإسرائيل المفاوضات للتحضير لعملية مفاجئة في إيران..

سي إن إن: خسارة أوربان ضربة لنتنياهو…

بابا الفاتيكان يرد على ترامب: كفى عبادة للذات والمال واستعراض القوة

جيش الاحتلال يزيد مواقعه العسكرية في لبنان: نعمل كما في غزة ونعود 20 عاماً إلى الوراء

شهداء بغارات على جنوب لبنان ورشقات صاروخية على شمال إسرائيل

مسؤول فلسطيني : حركة حماس ترفض خطة نزع سلاحها في غزة

هل انتهت الحرب مع إيران ؟ .. ترامب يكشف موقف إدارته

مجلس الأمن الروسي يحذر من استغلال أمريكا وإسرائيل المفاوضات للتحضير لعملية مفاجئة في إيران..