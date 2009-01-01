ارتفاع أسعار الذهب بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له في أسبوع

رام الله/سما/
انتعش سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى لهمنذ ما يقارب من أسبوع، وذلك مع تراجع أسعار النفط.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4768.19 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.5% إلى 4790.70 دولارًا. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 76.27 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1576.23 دولارا.