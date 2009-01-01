حصار بحري على إيران: واشنطن تسيطر على خليج عُمان وبحر العرب وتوجه تحذيرا للسفن

بدأ سريان الحصار البحري الأميركي على إيران، مساء الإثنين، وقد أخطرت البحرية الأميركية اليوم البحارة بأن الجيش سيفرض سيطرة بحرية في خليج عمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وقالت إن "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز".

وأضافت "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أن القوات المسلحة مستعدة لأي احتمال وفي أعلى درجات الجاهزية القتالية، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "لا نطمع في حقوق الدول الأخرى لكننا سندافع بحزم عن حقوق شعبنا"، مضيفا "صمودنا خلال الحرب كان ضمن إطار القوانين الدولية وقائم على القدرة الدفاعية وصيانة المصالح الوطنية".

وأعلن الجيش الأميركي، في إطار خطة وصفت بأنها تهدد الهدنة الهشة، بدء تنفيذ حظر على حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتبارا من الإثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاريه يدرسون استئناف ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، إلى جانب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بهدف الضغط لكسر الجمود في محادثات السلام.

وأشارت تقارير الصحيفة إلى أن جولة جديدة من المفاوضات قد تعقد خلال أيام، في ظل جهود إقليمية لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، وسط مساعٍ لتمديد الهدنة التي أعلنها ترامب لمدة أسبوعين.