لهذا السبب .. السعودية تضغط على ترامب لإنهاء حصار هرمز

قال مسؤولون عرب إن المملكة العربية السعودية تضغط على الولايات المتحدة لرفع الحصار المفروض على مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، خشية أن تؤدي خطوة الرئيس ترامب لإغلاقه إلى تصعيد إيران وتعطيل طرق الشحن المهمة الأخرى.

يهدف الحصار إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك أصلاً . لكن المسؤولين قالوا إن السعودية حذرت إيران من أنها قد ترد بإغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي في البحر الأحمر، بالغ الأهمية لصادرات المملكة النفطية المتبقية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة العربية السعودية تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب التقرير، تخشى الرياض رداً إيرانياً من شأنه أن يشمل الإضرار بطرق تصدير النفط الإضافية، ولا سيما إغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين.