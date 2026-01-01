  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة منتصف الأسبوع

الأحد 12 أبريل 2026 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث يكون باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، محذرة من ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق مع أجواء جافة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق مع أجواء جافة ومغبرة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

