الكويت تعلن إحباط وتفكيك شبكة لتمويل تنظيمات إرهابية استغلت تبرعات المواطنين

الكويت/ وكالات/

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، اليوم السبت، إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

وجاء ذلك في عملية أمنية نفذها جهاز أمن الدولة وأسفرت عن ضبط 24 مواطنًا، بينهم شخص واحد ممن سُحبت جنسيته، إلى جانب رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم أيضًا ممن سُحبت جنسيته.

وقالت الوزارة إن المتهمين كانوا يديرون نشاطًا منظمًا تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدًا لنقلها إلى خارج البلاد بناءً على تعليمات خارجية.

كما وأشارت إلى أن هذه الأموال جُمعت في إطار من الثقة، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، ما دفع المتبرعين إلى تقديمها بحسن نية ولدوافع مشروعة.

وزادت: "التحقيقات بينت أن مسار الأموال انحرف عن الأغراض المعلنة، حيث جرى توجيهها إلى جهات غير مشروعة، بعد استغلال القائمين على جمعها ثقة المتبرعين وإعادة توجيه الأموال بما يخالف الغايات التي خُصصت لها".

ولفتت إلى أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واعتمدوا أساليب دقيقة لنقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جوًا وبرًا بهدف تفادي الاشتباه.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين.

وزارة الداخلية الكويتية شددت كذلك على أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم جهات أو كيانات إرهابية، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يضمن فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.