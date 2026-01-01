الطقس: أجواء غائمة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، وجافا، ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.