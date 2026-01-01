الطقس: أجواء غائمة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

السبت 11 أبريل 2026 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، وجافا، ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت

شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس

الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا