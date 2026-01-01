الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

الخميس 09 أبريل 2026 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا في معظم المناطق المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطارمحلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شماليةغربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن ارتفاع موج البحر.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم كبير على نتنياهو .. طالع التفاصيل : 10شروط أوقفت حرب ترامب

أكسيوس تكشف تفاصيل مثيرة : كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقف الحرب.. خامنئي أدار المفاوضات

رغم ضغوط العرب واسرائيل .. هكذا اتخذ ترامب قرار وقف الحرب ..

التلفزيون العبريّ: كمين نهر الليطاني كشف فشلاً إسرائيليًا كبيرًا وخسائر فادحة.. جنديُّ: أرسلونا لمهمةٍ انتحاريّةٍ..

مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله

مصطفى بكري يثير غضبا خليجيا بعد اتفاق وقف الحرب على إيران

الأخبار الرئيسية

ترامب يهدد إيران : سنضرب بشكل أقوى إذا لم تلتزم بالاتفاق والجيش جاهز

إيران تشترط وقف الحرب في لبنان للمشاركة في محادثات إسلام آباد وسترد على الهجمات الاسرائيلية

نتنياهو يعلن دعم هدنة ترامب مع إيران : لا وقف للنار في لبنان ..

ترامب: لبنان غير مشمول بالاتفاق مع إيران بسبب حزب الله

يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله