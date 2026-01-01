قتيلان أحدهما فتى في اللد وكفر قرع وإصابة خطيرة بنحف

الأربعاء 08 أبريل 2026 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان أحدهما فتى في اللد وكفر قرع وإصابة خطيرة بنحف



القدس المحتلة / سما /

قتل مصطفى أحمد شعبان (42 عاما) والفتى يزن مصاروة (15 عاما) جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين بمدينتي اللد وكفر قرع مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 79 قتيلا. فيما أصيب شابان بجراح خطيرة بجريمة ثالثة ارتكبت في بلدة نحف.

وفي اللد، أقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة الضحية الذي عانى من إصابات حرجة اخترقت جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا رجلا ملقى على الأرض، وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس إثر إصابته في حادثة عنف. أجرينا له الفحوص الطبية إلا أن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 مشتبهين من مدينة الرملة بالضلوع في الجريمة، وقالت في بيان لها، إن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع دموي مستمر وثأر بين عائلات".

وفي كفر قرع بمنطقة وادي عارة، قتل الفتى يزن مصاروة (15 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بالقرب من منتزه البراق في المدينة، وذلك بعد يومين من يوم ميلاده.

واستدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة، وباشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم طبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي نحف بمنطقة الشاغور، أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بالبلدة، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ قال أحد أفراده، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا يعاني من إصابة خطيرة من جراء حادثة عنف. قدمنا له العلاجات الأولية تضمنت تضميد ووقف النزيف ثم نقلناه إلى المستشفى".

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه به بالجريمتين المنفصلتين في كفر قرع ونحف.

79 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

ومع الجريمتين في كفر قرع واللد، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2026، إلى 79 قتيلًا. ويأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة، التي تحصد مزيدًا من الأرواح وتثير حالة من القلق في المجتمع العربي، علما بأن من بين الضحايا شخصًا من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا لوقف إطلاق النار

قبل شروط طهران العشرة ..ترامب يوافق على وقف قصف إيران لمدة أسبوعين