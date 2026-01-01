الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 06 أبريل 2026 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردًا في معظم المناطق، الرياح شماليةغربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

