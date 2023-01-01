أردوغان يلتقي بقيادة حركة “حماس” في إسطنبول ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة

اسطنبول / وكالات /

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع وفد من حركة حماس، الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس أردوغان، مع وفد حماس في مكتب عمل الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في غزة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، بدعم أمريكي، استمرت عامين، وتواصلت بأشكال مختلفة لاحقا، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.