لاول مرة ..صاروخ انشطاري إيراني قرب مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتل أبيب

السبت 04 أبريل 2026 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

سقطت قنبلتان عنقوديتان من صاروخ باليستي إيراني بالقرب من "الكرياه" مقر قيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب صباح اليوم، وفق ما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشره.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الشظايا تسببت في أضرار مادية بساحة انتظار سيارات مجاورة للقاعدة، بالإضافة إلى مدرسة قريبة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وعصر اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا إيرانيا سقط في منطقة مفتوحة في الشمال، بينما جرى اعتراض الصواريخ الأخرى بنجاح.

وأوضح الجيش أن صافرات الإنذار التي دوت في كافة أنحاء شمال البلاد كانت نتيجة للهجوم الصاروخي الإيراني فقط، وليس بسبب إطلاق نار من لبنان كما تردد في بعض التقارير.

