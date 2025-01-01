مقتل شاب في يافة الناصرة

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، مساء السبت.

وضحية جريمة القتل في يافة الناصرة هو الشاب تاج نوفي (30 عامًا)، من سكان مدينة حيفا، وكان يقيم في الناصرة.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة الشاب الذي عانى إصابات نافذة في جسده، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال البراميديك محمد حبشي، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا شابا وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس. أجرينا له فحوص طبية إلا أن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل تقاعسها عن توفير الأمن والأمان للمواطنين في ظل الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

70 قتيلا منذ مطلع العام بينهم 16 هذا الشهر

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 16 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 70 ضحية، من بينهم 69 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.