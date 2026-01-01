انخفاض على الحرارة وتساقط زخات الأمطار على معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى غائم مغبراً ودافئاً في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار يحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردًا في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئاً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. وتدني مدى الرؤية الأفقية ومن شدة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو خلال نهار يوم الاحد.