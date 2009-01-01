عشرات القتلى والمصابين في قصف إيراني لمدينة عراد في صحراء النقب

القدس المحتلة/سما/

قُتل عدد من الإسرائيليين وأُصيب أكثر من 100 آخرين في مدينة عراد في منطقة النقب جنوبي البلاد، من جراء إصابة مباشرة لرأس حربي صاروخي في أحد الأحياء السكنية، ما أدى إلى دمار واسع طال عدة مبانٍ سكنية واندلاع حرائق، فيما أعلنت طواقم الإنقاذ التعامل مع الحادث كـ"حدث متعدد الإصابات"، وسط تقديرات بوجود عالقين تحت الأنقاض.

وذكرت القناة أن السلطات الإسرائيلية أرسلت مروحيات وعشرات سيارات الإسعاف إلى المدينة لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

ولفتت إلى أن الضربة أسفرت عن "دمار هائل".

أفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها قدّمت العلاج وأجلت 64 مصابًا من موقع القصف في عراد، بينهم 7 بحالة خطيرة و15 متوسطة و42 طفيفة، وسط استمرار عمليات التمشيط بحثًا عن مصابين إضافيين.

أفادت تقارير أولية بأن الصاروخ في عراد أسفر عن تضرر 9 مبانٍ وإصابة أكثر من 100 شخص، بينهم 4 انتشلوا من تحت الأنقاض وهم فاقدي وعي، مع مخاوف من وجود مفقودين وعالقين، فيما أُعلن عن "حدث متعدد الإصابات" ووصول تعزيزات من طواقم الإنقاذ والإسعاف.

أقرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الإصابة في عراد ناجمة عن صاروخ باليستي يحمل رأسًا حربيًا يزن نحو نصف طن، مشيرًا إلى تنفيذ محاولتي اعتراض لم تنجحا في منعه من الوصول إلى هدفه.

أظهرت مشاهد دمارًا واسعًا في أحد أحياء عراد عقب إصابة مباشرة لرأس حربي صاروخي، مع اندلاع حريق في أحد المباني واستدعاء مروحيات لنقل الجرحى، فيما أعلنت نجمة داوود الحمراء عن "حدث متعدد الإصابات" مع تسجيل عشرات المصابين.

وفي ديمونا، أُصيب نحو 50 شخصًا، جراء سقوط صاروخ أدى إلى انهيار مبنى واشتعال النيران، إلى جانب تسجيل أضرار في 12 موقعًا نتيجة إصابة صاروخية مباشرة وسقوط شظايا اعتراضية، مع إطلاق دفعات صاروخية إيرانية متتالية طاولت مواقع وسط وجنوبي البلاد.