غيرنا وجه الشرق الاوسط ..نتنياهو يحدد 3 أهداف للحرب على إيران: نستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر"

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس حكومة دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن إيران فقدت القدرة على تخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ باليستية، بعد 20 يوماً من بدء الحرب التي تخوضها تل أبيب وواشنطن ضد طهران.

وفي مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس، الذي عُقد في طابق محصّن تحت الأرض تحسباً لإطلاق دفعات صاروخية خلال خطابه، قال نتنياهو لدينا 3 أهداف وهي القضاء على البرنامج النووي الإيراني و إنهاء التهديد الباليستي ومنح الحرية للشعب الإيراني، وإن الحملة العسكرية تركز على تدمير كامل للبرنامجي الإيراني الصاروخي والنووي.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، نافياً ان تكون تل أبيب "قد جرّت" واشنطن إلى الحرب مع إيران، كما دعا إلى إيجاد طرق بديلة تتجنّب مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأضاف "بعد 20 يوماً يمكنني أن أبشركم بنهاية قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية"، كما أكد "تدمير" أسطول إيران في بحر قزوين.

وأكد، غيرنا الشرق الأوسط وإسرائيل اصبحت قوة اقليمية..

وشدد على أن الحرب مستمرة وأن بلاده تهاجم إيران جواً، وتستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر".

وأشار نتنياهو إلى أنه أصدر تعليمات للجيش والموساد باستهداف مسؤولي النظام الإيراني "حتى في الشوارع"، لافتاً إلى أن العمل مستمر على "اصطياد قادة الحرس الثوري".

لكن نتنياهو أبدى شكوكاً فيما يتعلق بإسقاط النظام من الداخل بقوله "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج"، وأنه "لا يمكن إحداث ثورة في إيران من الجو بل يجب وجود عنصر أرضي أيضاً"، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو أن "إيران التي حاولت اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين، تبتز العالم بالنفط" وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية، دعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ المحصنة، مشدداً على أن هذا يوفر للحكومة والجيش دعماً في العمليات العسكرية.