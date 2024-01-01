“أبل” تطلق تحديثاً أمنياً سريعاً لمعالجة ثغرة خطيرة في سفاري

أعلنت أبل عن إطلاق نوع جديد من التحديثات الأمنية، ضمن ما تسميه “تحسينات الأمان في الخلفية”، في خطوة تهدف إلى تسريع الاستجابة للثغرات دون انتظار التحديثات الكبرى لأنظمة التشغيل.

وجاء هذا التحديث لمعالجة خلل أمني في متصفح سفاري، مرتبط بمحرك WebKit الذي تعتمد عليه أبل في تشغيل المتصفح وعدد من التطبيقات الأخرى على أجهزتها.

ثغرة تسمح بتسريب البيانات

وبحسب مذكرة أمنية نشرتها الشركة، تم اكتشاف الثغرة من قبل باحث أمني، حيث يمكن لموقع خبيث استغلال هذا الخلل للوصول إلى بيانات تخص مواقع أخرى ضمن نفس جلسة التصفح، ما يشكل تهديداً لخصوصية المستخدمين.

تحديثات خفيفة وسريعة

وأوضحت أبل أن هذا النوع من التحديثات يتميز بكونه خفيفاً وسريع التثبيت، إذ يُرسل مباشرة إلى الأجهزة لإصلاح الثغرات بشكل عاجل، دون الحاجة إلى تحميل تحديثات كاملة أو انتظار إصدارات جديدة من الأنظمة.

ويشمل التحديث الأجهزة التي تعمل بأحدث إصدارات أنظمة التشغيل، مثل iOS وiPadOS وmacOS (الإصدار 26.1 وما بعده)، حيث يمكن أن يتضمن إصلاحات موجهة لمكونات محددة، مثل المتصفح أو محرك WebKit أو بعض مكتبات النظام.

تثبيت سريع دون تعقيد

ومن أبرز مزايا هذا التحديث أنه لا يتطلب سوى إعادة تشغيل سريعة للجهاز ليتم تفعيله، على عكس التحديثات التقليدية التي تكون أكبر حجماً وتستغرق وقتاً أطول في التنزيل والتثبيت.

توجه جديد لتعزيز الأمان

ولم تكشف أبل عن أسباب توقيت إصدار هذا التحديث تحديداً، كما لم تقدم تفاصيل إضافية حول مدى استغلال الثغرة حتى الآن، إلا أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً لدى الشركة لتعزيز سرعة استجابتها للتهديدات الأمنية.

وكانت الشركة قد اختبرت هذا النوع من التحديثات مسبقاً مع المستخدمين التجريبيين، قبل تعميمه رسمياً، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية المستخدمين بشكل أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة الثغرات الرقمية.