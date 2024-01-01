أول تعليق من جوارديولا بعد السقوط أمام ريال مدريد

الأربعاء 18 مارس 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من جوارديولا بعد السقوط أمام ريال مدريد



القدس المحتلة/سما/

 ظهرت ملامح الإحباط على المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الخسارة من جديد أمام ريال مدريد الإسباني، بهدفين لهدف، والخروج من دوري أبطال أوروبا، من الدور ثمن النهائي، مساء الثلاثاء.
وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، لشبكة موفيستار الإسبانية” بكل أسف لم نلعب 11 لاعباً ضد 11، حتى الحكم أطلق صافرة نهاية المباراة مع إحراز هدف الفوز للمنافس، هذا كل شيء”.
وأضاف بيب” فريقي كان استثنائياً اليوم، ظهرنا بصورة مبهرة في أول ربع ساعة اليوم وكذلك في لقاء الذهاب بمدريد، إنها بطولة متطلبة بشدة، ولكن الخسارة واردة، وأي مدرب لابد أن يحصل على نتائج جيدة وسيئة معاً”.
واستطرد جوارديولا” أجمل التهاني لريال مدريد ولكم جميعاً، الآن نحن خارج دوري أبطال، لكني كنت أريد أن أختبر فريقي بـ 11 لاعباً ضد 11″.

وعما إذا كان يملك القوة للاستمرار في السيتي ومواجهة ريال مدريد من جديد، قال” نعم، سيكون دورنا بكل تأكيد”.

