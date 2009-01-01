الجيش الإيراني يدعو سكان الإمارات للابتعاد عن الموانئ بعد وضعها هدفًا مشروعًا: سنضرب صواريخ ومخازن العدو..

وكالات / سما/

أعلنت إيران، السبت، أنها ستستهدف جميع المواقع التي تتمركز فيها القوات الأمريكية في الإمارات، باعتبارها “أهدافا مشروعة” بالنسبة لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن ‌”مقر خاتم الأنبياء” العسكري، على خلفية اتهامات إيرانية للجيش الأمريكي بتنفيذ هجمات على أراضيها من بعض مناطق الإمارات.

وأفاد البيان بأن القوات الأمريكية ونظرا لتدمير قواعدها العسكرية في الإمارات، لجأت إلى استخدام الموانئ والمنشآت الموجودة في المناطق السكنية بالمنطقة لشن هجمات على إيران.

وأشار إلى أن جزيرتي “أبو موسى” و”خارك” في الخليج كانتا من بين الأهداف التي تعرضت لهجوم أمريكي.

وأكد البيان أن إيران تعتبر كل موقع في الإمارات يُعتقد أن الجنود الأمريكيين يختبئون فيها أو تُستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية، “هدفا مشروعا” لهجماتها.

وأردف: “نؤكد لقادة الإمارات أننا نعتبر استهداف الموانئ والأرصفة ومواقع اختباء الجنود الأمريكيين في بعض المدن الإماراتية، والتي تشكل منصات إطلاق للصواريخ الأمريكية المعادية، حقا مشروعا لنا من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية الإيرانية وأراضيها”.

واختتم البيان بدعوة “الشعب المسلم” في الإمارات إلى الابتعاد عن الموانئ والأرصفة ومواقع اختباء الجنود الأمريكيين.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي على البيان الإيراني.

وشوهد دخان يتصاعد السبت من ناحية منشأة طاقة رئيسية في الإمارات، في ما بدا أنه أحدث هجوم يستهدف منشآت النفط في الخليج، بعد ساعات من ضربة أميركية استهدفت جزيرة خرج الإيرانية.

وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من الفجيرة التي تضم ميناء رئيسيا كانت هجمات إيرانية استهدفت فيه سابقا مركزا لتخزين النفط. كما يضم الميناء محطة كبرى لتصدير النفط.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن شظايا سقطت بعد اعتراض طائرة مسيّرة بنجاح تسببت باندلاع حريق، من دون تحديد الموقع.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي قصف أهدافا في جزيرة خرج الإيرانية، التي تمر عبرها معظم صادرات إيران من النفط الخام، مهددا باستهداف البنية التحتية النفطية في الجزيرة.

وكانت ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة في الفجيرة بالإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما أدى سقوط شظايا من طائرة مسيّرة تم اعتراضها إلى اندلاع حريق، بحسب السلطات.

ولاحقا السبت، اعلنت الإمارات استهداف قنصليتها في كردستان العراق بمسيّرة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان “أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارا في مبنى القنصلية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الإمارات تعامل دفاعتها الجوية مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

كما أفادت وكالة “بلومبيرغ”، السبت، بتعليق بعض عمليات تحميل النفط بميناء الفجيرة الإماراتي، بعد هجوم بطائرة مسيّرة اندلع على إثره حريق.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.