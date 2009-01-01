إيران تقصف مقر الاستخبارات الإسرائيلية و"وحدة 8200" السيبرانية

السبت 14 مارس 2026 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، انه استهدف بالطائرات المسيّرة مبنى جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” الإسرائيلي ومركز "وحدة 8200" السيبرانية.

واستهدفت هجمات الجيش الإيراني منذ فجر اليوم جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” الاسرائيلي، ووحدات العمليات السيبرانية 8200 ومعالجة البيانات، إضافة إلى موقع تجمع عدد من المقاتلات التابعة لاسرائيل.

وقال الجيش الايراني ان الاستهداف جاء إحياءً لذكرى القادة الشهداء من إيران، الفريق أمير موسوي، واللواء غلام علي باكبور، واللواء نصيرزاده، وضمن استمرار العمليات بالطائرات المسيّرة.

وأكد البيان أن الهجمات بالطائرات المسيّرة باتجاه اسرائيل مستمرة، وأن مقاتلي الجيش الإيراني سيواصلون بكامل قوتهم، الثأر لدماء أبناء وطنهم وقادتهم الشهداء.

ويُعد جهاز الاستخبارات الاسرائيلي “أمان” جزءًا من المنظومة الاستخبارية لاسرائيل، بينما تتولى الوحدة 8200 مسؤولية جمع الإشارات الاستخبارية، واعتراض الاتصالات الرقمية، وتنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.

