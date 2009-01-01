  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصحة العالمية" تحذر من عرقلة وصول الإمدادات الطبية إلى غزة

السبت 14 مارس 2026 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القيود الإسرائيلية على معبر "كرم أبو سالم" تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم يسمح بإدخال أي أدوية أو مستلزمات طبية، فيما اقتصر دخول الشحنات على الوقود فقط.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، يوم السبت، إن فرقها قامت بإنزال شحنات عند المعبر، إلا أنه لم يسمح لها بجمعها، بما في ذلك نحو 50 سريرا للعناية المركزة و170 شحنة من الأدوية، مشيرا إلى أنه وفقا للجدول الأسبوعي، لن يتم تفريغ أي إمدادات واردة عند المعبر اليوم السبت وغدا الأحد.

وأكدت أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح إلى قطاع غزة منذ بدء التصعيد الإقليمي، مشيرة إلى أن التواصل اليومي مع السلطات الإسرائيلية يهدف إلى السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

الأخبار الرئيسية

