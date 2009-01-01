الأردن والإمارات يعلنان اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

ابو ظبي/سما/

أعلنت القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع الإماراتية اعتراض عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت أراضي البلدين خلال الأيام الماضية، في إطار تداعيات الحرب الدائرة في الإقليم.

ففي الأردن، قالت القوات المسلحة الأردنية إن 85 صاروخاً وطائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة خلال الأسبوع الثاني من الحرب، استهدفت مواقع حيوية داخل البلاد.

وأوضحت مديرية الإعلام العسكري أن سلاح الجو الملكي اعترض 79 صاروخاً وطائرة مسيّرة، فيما سقطت خمس مسيّرات وصاروخ واحد داخل الأراضي الأردنية بعد تعذر اعتراضها.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية في أداء واجبها بالدفاع عن المملكة وحمايتها من أي اعتداء، وتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين.

سقوط أجسام وشظايا

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع 93 بلاغاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة سقوط أجسام وشظايا صواريخ وطائرات مسيّرة في معظم المحافظات.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع تسع إصابات ناجمة عن تلك الحوادث، وُصفت حالتها بالمتوسطة، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات وغادروا بعد تلقي العلاج.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية جرى اعتراض 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن ست حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إلى جانب 141 إصابة بسيطة ومتوسطة شملت جنسيات عدة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

الأسبوع الثالث للحرب

يذكر أن الحرب التي تفجرت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، دخلت أسبوعها الثالث، وسط قلق دولي من أن تطول لاسيما مع انتهاكات طهران لأجواء دول الخليج عبر إطلاق المسيرات والصواريخ، رغم اعتراض معظمها، فضلاً عن توسع النزاع ليشمل العراق ولبنان.

في حين تتصاعد المخاوف من استمرار شلل مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خمس شحنات العالم من الغاز والنفط، والذي أدى إغلاقه من قبل إيران بفعل الهجمات التي تستهدف السفن إلى ارتفاع كبير بأسعار النفط.

هذا وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" بوقت سابق اليوم إن إيران "هُزمت تماماً وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقاً أوافق عليه!".