مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران

قال "ديفيد ساكس" مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إن على الولايات المتحدة "إعلان النصر والانسحاب" من حربها مع إيران، وهو موقف نادر من شخصية كبيرة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعو إلى الخروج من الصراع.
وذكر "ساكس" خلال مشاركته في بودكاست "هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب".
وأضاف "ساكس" أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية. وقال إنه يعتقد "أن علينا أن نحاول إيجاد مخرج".
وتابع "إذا لم يسفر التصعيد عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع إيران".