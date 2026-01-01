مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران

السبت 14 مارس 2026 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال "ديفيد ساكس" ​مستشار البيت الأبيض لشؤون ‌العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إن على الولايات المتحدة "إعلان ​النصر والانسحاب" من حربها ​مع إيران، وهو موقف ⁠نادر من شخصية كبيرة ​في إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب يدعو إلى الخروج من الصراع.

وذكر "ساكس" ​خلال مشاركته في ​بودكاست "هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب".

وأضاف ‌"ساكس" ⁠أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية. وقال إنه يعتقد "أن علينا أن نحاول ​إيجاد ​مخرج". 

وتابع "إذا ⁠لم يسفر التصعيد عن أي نتيجة ​إيجابية، فعلينا التفكير ​في ⁠طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى ⁠اتفاق ​ما لوقف إطلاق ​النار أو تسوية تفاوضية مع إيران".

IMG_4006

