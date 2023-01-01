الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,234 شهيد

السبت 14 مارس 2026 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,234 شهيد



غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم السبت ، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,234 شهيد، والإصابات إلى 171,852 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 شهداء جدد، و13 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 658، وإجمالي الإصابات إلى 1754، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

ونوهت إلى أنه تم إضافة عدد 91 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية آذار/مارس.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

IMG_4006

