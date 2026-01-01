"الأمن القومي الإسرائيلي" يصدر قائمة تعليمات ملزمة للإسرائيليين في الإمارات

القدس المحتلة/سما/

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إرشادات ملزمة للمواطنين الإسرائيليين في الإمارات لضمان سلامتهم.

وأوصى المجلس، في بيان نُشر عبر حساب رئيس الحكومة، بالالتزام الصارم بالإجراءات التالية:

تجنب التجمعات والمرتبطات الإسرائيلية

الامتناع عن حضور أي فعاليات أو تجمعات تُعرّف بأنها إسرائيلية، بما في ذلك زيارة الكُنس اليهودية، أو المؤسسات التجارية ذات الهوية الإسرائيلية الواضحة، أو المشاركة في أنشطة عامة مرتبطة بإسرائيل.

وتجنب التواجد في المطار دون ضرورة قصوى (لا يُسمح بالحضور إلا لحاملي تذاكر طيران سارية المفعول).

كما طُلب من موظفي الشركات الإسرائيلية عدم التوجه إلى المكاتب أو المرافق المعروفة بارتباطها بعمليات إسرائيلية.

تنبيهات متعلقة بالسفر الجوي

عدم إجراء رحلات جوية تتضمن توقفا مؤقتا (ترانزيت) في الإمارات، نظراً لعدم استقرار حركة الطيران وخضوعها لتغييرات متكررة.

هذا ومن المقرر اختتام عمليات الطيران التكميلية لإعادة الإسرائيليين من الإمارات إلى إسرائيل يوم الأحد 15 مارس.

بروتوكول التعامل مع هجمات الطائرات المسيرة

استنادا إلى توصيات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الالتزام بتعليمات قوات الأمن المحلية والاستجابة الفورية للإنذارات.

البقاء في مساحة محمية عند الإمكان: الدخول فورا لأقرب مبنى، والصعود إلى الطابق الثاني، وتجنب الطابق الأرضي بسبب مخاطر الانفجار والشظايا.

اختيار غرفة داخلية تحتوي على أكبر عدد من الجدران ومواقأقل عدد من النوافذ، والجلوس أسفل مستوى النوافذ بعيدا عن مواجهة الباب مباشرة.

في حال تعذر الوصول لمبنى أو وقوع انفجار قريب: الاستلقاء فورا على الأرض بشكل مسطح مع حماية الرأس باليدين.

عند التواجد داخل مركبة: التوقف بأمان على جانب الطريق، مغادرة المركبة، والاستلقاء على الأرض مع حماية الرأس.

كما خصصت قنوات للتواصل والدعم والتواصل مع الخط الساخن لمجلس الأمن القومي فضلا عن متابعة حسابات المجلس الرسمية على "فيسبوك" و"إنستغرام".