بعد استهداف جزيرة “خرج”.. الجيش الإيراني يهدد بتحويل البنى التحتية النفطية والاقتصادية المرتبطة بأمريكا “إلى رماد”

السبت 14 مارس 2026 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

توعّد الجيش الإيراني السبت بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط “إلى رماد”، ردا على تهديد دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة خرج.
وأعلن متحدث باسم “مقر خاتم الأنبياء”، القيادة العسكرية المركزية للعمليات، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية “ستُدمّر فورا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد”.
وأضاف أن هذا الإعلان هو “رد على تصريحات” الرئيس الأميركي الذي أعلن في وقت سابق تدمير أهداف عسكرية في جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيراني، وهدد بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران إذا استمرت في عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وتتعامل الجزيرة الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة البر الرئيسي الإيراني، مع حوالى 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وفقا لمذكرة حديثة صادرة عن “جي بي مورغن”.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حذّر الخميس من أنّ طهران “ستتخلى عن كلّ ضبط للنفس” إذا هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل أيا من جزرها في الخليج.

