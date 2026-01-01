23 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق في لبنان

السبت 14 مارس 2026 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
23 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق في لبنان



وكالات - سما-

استشهد 23 لبنانيا، بينهم 12 من الأطقم الطبية، منذ فجر اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ضمن الحرب المتواصلة منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حارة صيدا جنوبي لبنان، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وفي محافظة النبطية، استُشهد 12 من الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين وممرضين، إثر غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاوية بقضاء بنت جبيل، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية، التي أكدت أن عمليات الإنقاذ ما زالت متواصلة بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي المحافظة ذاتها، استُشهد 7 أشخاص وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات.

