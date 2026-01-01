إيران تضع شركات التكنولوجيا الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الأهداف

وكالات - سما-

تتسع رقعة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل عالم التكنولوجيا المتقدمة. فبعد استهداف مراكز بيانات أمازون ومرافقها الأسبوع الماضي، انضمت شركات أخرى تمتلك مراكز وبنية تحتية سحابية في إسرائيل والإمارات والبحرين إلى قائمة الدول المستهدفة.

فقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري أن طهران وضعت عدداً من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط ضمن قائمة أهداف محتملة للهجوم، وذلك رداً على الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن ما وصفته بـ"البنية التحتية التكنولوجية للعدو" أصبحت أهدافاً جديدة لإيران في المنطقة، مشيرة إلى شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وبالانتير وأوراكل إضافة إلى شركات أخرى بينها غوغل وإنفيديا وIBM.

وبحسب التقارير، نشرت الوكالة قائمة تضم نحو 30 موقعاً ومنشأة تقنية تشمل مكاتب ومراكز بيانات وخدمات حوسبة سحابية في دول عدة بالشرق الأوسط مثل الإمارات وقطر والبحرين وإسرائيل.

وترى طهران أن هذه الشركات تشكل جزءاً من "البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للولايات المتحدة وإسرائيل"، خصوصاً مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المجالات العسكرية والاستخبارية.

سلطت وكالة تسنيم الضوء على عدة مواقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي تل أبيب، إسرائيل. ففي تل أبيب، تضم القائمة المكاتب الرئيسية لشركة بالانتير المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، بالإضافة إلى مكاتب تابعة لشركتي أمازون ومايكروسوفت، ومركز إنفيديا للهندسة والتطوير.

وبحسب القائمة، تم اختيار معظم المواقع بسبب مشاركتها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو لأنها تقوم بتنسيق خدمات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.