إيران تضع شركات التكنولوجيا الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الأهداف

السبت 14 مارس 2026 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

تتسع رقعة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل عالم التكنولوجيا المتقدمة. فبعد استهداف مراكز بيانات أمازون ومرافقها الأسبوع الماضي، انضمت شركات أخرى تمتلك مراكز وبنية تحتية سحابية في إسرائيل والإمارات والبحرين إلى قائمة الدول المستهدفة.

فقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري أن طهران وضعت عدداً من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط ضمن قائمة أهداف محتملة للهجوم، وذلك رداً على الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن ما وصفته بـ"البنية التحتية التكنولوجية للعدو" أصبحت أهدافاً جديدة لإيران في المنطقة، مشيرة إلى شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وبالانتير وأوراكل إضافة إلى شركات أخرى بينها غوغل وإنفيديا وIBM.

وبحسب التقارير، نشرت الوكالة قائمة تضم نحو 30 موقعاً ومنشأة تقنية تشمل مكاتب ومراكز بيانات وخدمات حوسبة سحابية في دول عدة بالشرق الأوسط مثل الإمارات وقطر والبحرين وإسرائيل.

وترى طهران أن هذه الشركات تشكل جزءاً من "البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للولايات المتحدة وإسرائيل"، خصوصاً مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المجالات العسكرية والاستخبارية.

سلطت وكالة تسنيم الضوء على عدة مواقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي تل أبيب، إسرائيل. ففي تل أبيب، تضم القائمة المكاتب الرئيسية لشركة بالانتير المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، بالإضافة إلى مكاتب تابعة لشركتي أمازون ومايكروسوفت، ومركز إنفيديا للهندسة والتطوير.

وبحسب القائمة، تم اختيار معظم المواقع بسبب مشاركتها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو لأنها تقوم بتنسيق خدمات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

"زحف المهمة".. البنتاغون يرسل قوات البحرية للخليج تمهيداً لإنزال بري في ايران

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

لاريجاني يشارك في مسيرة “يوم القدس” في العاصمة طهران وغارة تستهدف المشاركين

هآرتس: أمطار من القنابل في قلب إسرائيل صواريخ عنقودية إيرانية تتجاوز الدفاعات وتضرب مناطق مأهولة

الأخبار الرئيسية

بعد استهداف جزيرة “خرج”.. الجيش الإيراني يهدد بتحويل البنى التحتية النفطية والاقتصادية المرتبطة بأمريكا “إلى رماد”

انتقد الإعلام الاميركي الذي يشكك في نجاحاته ..ترامب: إيران مهزومة تماما وتريد الاتفاق وأدعو جيشها للاستسلام ..

إسرائيل تخطط لعملية برية واسعة في لبنان: سندمر كما فعلنا بغزة

حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

قاسم: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وهذه “معركة وجودية” وعلى الحكومة اللبنانية التوقف عن تقديم التنازلات