انتقد الإعلام الاميركي الذي يشكك في نجاحاته ..ترامب: إيران مهزومة تماما وتريد الاتفاق وأدعو جيشها للاستسلام ..

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "هزمت بالكامل" وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكدا رفضه القاطع لأي صفقة في الوقت الحالي.

وقال ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي:"وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، التي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقًا". وأضاف الرئيس الأمريكي مستدركًا: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا!".

وزعم ترامب في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمر بالكامل كل الأهداف العسكرية بجزيرة "خرج" الإيرانية.

وزعم ترامب في منشور سابق أن "إيران ليست لديها أي قدرة على الدفاع عن أي شيء نرغب في استهدافه — لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك!"، متابعا: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، أو الشرق الأوسط، أو العالم!"

وختم قائلا: "سيكون من الحكمة لجيش إيران، ولكل من يشارك هذا النظام الإرهابي، أن يضعوا أسلحتهم على الأرض وينقذوا ما تبقى من بلادهم، والذي ليس كثيرا!"

جدير بالذكر أن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني كان قد أصدر يوم الأربعاء، تحذيرا شديدا للولايات المتحدة وحلفائها، متوعدا برد "قاصم ومدمر" على أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.

وهددت إيران بأنه " "في حال حدوث مثل هذا العدوان، سيتم إحراق وتدمير كافة البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، والتي تستفيد منها أمريكا وحلفاؤها الغربيون".