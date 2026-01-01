انتقد الإعلام الاميركي الذي يشكك في نجاحاته ..ترامب: إيران مهزومة تماما وتريد الاتفاق وأدعو جيشها للاستسلام ..

السبت 14 مارس 2026 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "هزمت بالكامل" وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكدا رفضه القاطع لأي صفقة في الوقت الحالي.

وقال ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي:"وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، التي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقًا". وأضاف الرئيس الأمريكي مستدركًا: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا!".

وزعم ترامب في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمر بالكامل كل الأهداف العسكرية بجزيرة "خرج" الإيرانية.

وزعم ترامب في منشور سابق أن "إيران ليست لديها أي قدرة على الدفاع عن أي شيء نرغب في استهدافه — لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك!"، متابعا: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، أو الشرق الأوسط، أو العالم!"

وختم قائلا: "سيكون من الحكمة لجيش إيران، ولكل من يشارك هذا النظام الإرهابي، أن يضعوا أسلحتهم على الأرض وينقذوا ما تبقى من بلادهم، والذي ليس كثيرا!"

جدير بالذكر أن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني كان قد أصدر يوم الأربعاء، تحذيرا شديدا للولايات المتحدة وحلفائها، متوعدا برد "قاصم ومدمر" على أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.

وهددت إيران بأنه " "في حال حدوث مثل هذا العدوان، سيتم إحراق وتدمير كافة البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، والتي تستفيد منها أمريكا وحلفاؤها الغربيون".

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

"زحف المهمة".. البنتاغون يرسل قوات البحرية للخليج تمهيداً لإنزال بري في ايران

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

لاريجاني يشارك في مسيرة “يوم القدس” في العاصمة طهران وغارة تستهدف المشاركين

طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا

إسرائيل تخطط لعملية برية واسعة في لبنان: سندمر كما فعلنا بغزة

حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

قاسم: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وهذه “معركة وجودية” وعلى الحكومة اللبنانية التوقف عن تقديم التنازلات

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن قادة إيران

"زحف المهمة".. البنتاغون يرسل قوات البحرية للخليج تمهيداً لإنزال بري في ايران