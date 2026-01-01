حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

السبت 14 مارس 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم السبت، دول المنطقة للتعاون لوقف العدوان الأميركي الإسرائيلي، والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينهم، داعية إيران لعدم استهداف دول الجوار في منطقة الخليج.

وأكدت حماس في الوقت ذاته "حق الجمهورية الإسلامية" في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية.

واعتبرت حماس، في بيانها، أن "مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب"، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا، "كما وتثمن الحركة كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها ،وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية".

وقالت الحركة إنها "تتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في المنطقة"، مؤكدة مجددًا "إدانتها الشديدة للعدوان الأميركي الاسرائيلي على إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

