واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن قادة إيران

عرضت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.

وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” عشر شخصيات، من بينها وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية إن “هؤلاء الأفراد يديرون ويوجّهون عدّة عناصر في الحرس الثوري الإيراني الذي يخطّط وينظّم وينفّذ (عمليات) إرهاب في العالم”.

وحضّت من لديهم معلومات في هذا الخصوص على تقديمها عبر شبكة “تور” أو خدمة “سيغنال”، مشيرة إلى أن “هذه المعلومات قد تجعلكم أهلا لنقل مكان إقامتكم وللحصول على مكافأة”.

يُقدّم البرنامج “مكافآت من أجل العدالة” مبالغ مالية مقابل معلومات استخباراتية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان أي شخص تتهمه الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة على مقاضاته.