واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن قادة إيران

السبت 14 مارس 2026 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

عرضت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.

وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” عشر شخصيات، من بينها وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية إن “هؤلاء الأفراد يديرون ويوجّهون عدّة عناصر في الحرس الثوري الإيراني الذي يخطّط وينظّم وينفّذ (عمليات) إرهاب في العالم”.

وحضّت من لديهم معلومات في هذا الخصوص على تقديمها عبر شبكة “تور” أو خدمة “سيغنال”، مشيرة إلى أن “هذه المعلومات قد تجعلكم أهلا لنقل مكان إقامتكم وللحصول على مكافأة”.

يُقدّم البرنامج “مكافآت من أجل العدالة” مبالغ مالية مقابل معلومات استخباراتية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان أي شخص تتهمه الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة على مقاضاته.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

لاريجاني يشارك في مسيرة “يوم القدس” في العاصمة طهران وغارة تستهدف المشاركين

طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا

أستراليا تسحب موظفيها غير الأساسيين من إسرائيل والإمارات ولبنان

الأخبار الرئيسية

قاسم: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وهذه “معركة وجودية” وعلى الحكومة اللبنانية التوقف عن تقديم التنازلات

"زحف المهمة".. البنتاغون يرسل قوات البحرية للخليج تمهيداً لإنزال بري في ايران

إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل.. وانفجارات بسماء القدس وتل ابيب نتيجة اعتراض صواريخ إنشطارية..

هآرتس: أمطار من القنابل في قلب إسرائيل صواريخ عنقودية إيرانية تتجاوز الدفاعات وتضرب مناطق مأهولة

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..