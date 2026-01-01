رسالة من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى عباس زكي تؤكد ثبات موقف الجزائر الداعم لفلسطين

الجمعة 13 مارس 2026 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

تلقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي رسالة من الأمين العام لـ حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الكريم بن مبارك أكد فيها ثبات الموقف الجزائري الرسمي والشعبي والحزبي الداعم للقضية الفلسطينية.

وشدد بن مبارك في رسالته على أن الجزائر شعباً وحكومةً وأحزاباً ستبقى وفية لمواقفها التاريخية الثابتة تجاه فلسطين انسجاماً مع مبادئ ثورتها التحريرية وقيمها الوطنية التي قامت عليها.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني دعم الحزب المبدئي والثابت لنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفاً استثنائية ويقدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة.

وأشاد بن مبارك بروح الصبر والصمود التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التكاتف وتوحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين القوى الوطنية المخلصة لقضايا الأمة العربية.

كما أعرب عن عمق الروابط الأخوية والكفاحية التي تجمع بين الشعبين الجزائري والفلسطيني مشدداً على وحدة المصير بينهما ومؤكداً أن فلسطين ستبقى في وجدان مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قضية وفاء وعهد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.

ويأتي هذا الموقف في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الجزائر و فلسطين والتي طالما اتسمت بالدعم السياسي والمعنوي لنضال الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.

