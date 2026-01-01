مستوطن يدهس طفلة في مسافر يطا وإصابات واعتقالات خلال اعتداءات متفرقة

الجمعة 13 مارس 2026 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أُصيبت طفلة، اليوم الجمعة، إثر تعرضها للدهس من قبل أحد المستوطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، تزامنًا مع اعتداءات أخرى طالت ممتلكات المواطنين واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال.

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة أن الطفلة سوار سالم الهذالين (5 أعوام) أُصيبت بجروح في الرأس بعد أن دهسها مستوطن يقود مركبة دفع رباعي أثناء تواجدها أمام مسكن عائلتها في خربة أم الخير بمسافر يطا.

وأضاف أنه جرى نقل الطفلة بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون مواشيهم في محيط مسكن المواطن إسحق الجبارين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، ما أدى إلى تخريب ممتلكات المواطنين وإلحاق أضرار في المكان.

وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال التي وصلت إلى الموقع قامت بتفتيش عدد من المساكن واحتجاز مجموعة من المواطنين، كما أطلقت قنابل الصوت باتجاههم، قبل أن تعتقل ثلاثة أشقاء وهم: خليل، ومهند، وعيسى إسحق الجبارين، حيث جرى نقلهم إلى جهة غير معلومة.

