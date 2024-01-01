الجيش الإسرائيلي يعطي تعليمات بتعزيز “واسع النطاق” لقواته في المنطقة الشمالية تزامنا مع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان

الجمعة 13 مارس 2026 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير، الجمعة، تعليمات بتعزيز “واسع النطاق” للقوات في المنطقة الشمالية، تزامنا مع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن التعليمات تشمل “دفع قوات نظامية إضافية إلى منطقة القيادة الشمالية، من بينها فرقة عسكرية وألوية وكتائب هندسية، وذلك بهدف رفع مستوى الجاهزية لمختلف سيناريوهات الهجوم والدفاع على الحدود الشمالية”.
وأضاف أن عملية تعزيز وانتشار القوات ستتم وفقًا لتقييمات الوضع العملياتي، في ظل التطورات الأمنية في المنطقة.
وفي موازاة ذلك، أشار الجيش إلى أنه سيتم استدعاء قوات احتياط لتحل محل الوحدات النظامية التي يجري نقلها إلى الجبهة الشمالية، بهدف الحفاظ على الجاهزية العملياتية واستمرارية النشاط العسكري في مختلف الجبهات.

وفي وقت سابق اليوم، توعّدت إسرائيل، بتدفيع حكومة لبنان “ثمنا باهظا” من خلال توجيه ضربات تستهدف البنى التحتية للدولة وباحتلال مزيد من الأراضي.
جاء ذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيلي، جسر طيرفلسية (الزرارية) الممتد على نهر الليطاني في جنوب لبنان، ما أدى إلى تضرر المنشأة الاستراتيجية للدولة التي تربط عدة أقضية (دوائر إدارية).
وفي 2 مارس / آذار الجاري، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.
وهاجم “حزب الله”، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.



ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

لاريجاني يشارك في مسيرة “يوم القدس” في العاصمة طهران وغارة تستهدف المشاركين

طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا

أستراليا تسحب موظفيها غير الأساسيين من إسرائيل والإمارات ولبنان

