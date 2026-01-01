إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل.. وانفجارات بسماء القدس وتل ابيب نتيجة اعتراض صواريخ إنشطارية..

وكالات - سما-

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الجمعة، في اليوم الرابع عشر للحرب التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأورد التلفزيون عن “بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودوت أصوات انفجارات في سماء مدينة القدس نتيجة اعتراض صواريخ أطلقت من إيران، في رشقة رابعة منذ فجر الجمعة، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في المدينة ووسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل.

فيما دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس ومناطق وسط إسرائيل بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى.

كما سمع دوي انفجارات في سماء القدس نتيجة الاعتراضات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه تم اعتراض صاروخ أطلق من إيران.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات الجمعة بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب عقب تحذير الجيش الإسرائيلي من إطلاق صواريخ من إيران.

وقال الجيش إنه رصد إطلاق الصواريخ وأن أنظمة الدفاع “تعمل على اعتراض هذا التهديد”.

وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني بدوره أنه أطلق مع حزب الله صواريخ نحو الدولة العبرية.

من جهتها، قالت نجمة داود الحمراء إنها لم تسجل وقوع إصابات.

من جهة اخرى سمع دوي انفجار في دبي بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، مع إرسال وزارة الداخلية تحذيرات عبر الهواتف من “تهديد صاروخي”.

بدورها، قالت وزارة الدفاع في بيان “تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، مؤكدة أن الأصوات التي تُسمع في مناطق متفرقة “هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة”.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران ولبنان، وتمنع تداول أي مرئيات في هذا الشأن.

يأتي ذلك مع استمرار العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بشن هجمات صاروخية ومسيّرة على أهداف داخل إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في عدد من الدول العربية عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار بأعيان مدنية، وهي هجمات أدانتها الدول العربية المستهدفة وطالبت بوقفها.