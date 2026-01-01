  1. الرئيسية
وزير الدفاع الأميركي: المرشد الإيراني الجديد “جريح” و”مشوه” على الأرجح ولم يظهر شخصيا

الجمعة 13 مارس 2026 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة إن المرشد الاعلى الايراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي “جريح” و”مشوه” على الأرجح.
وأورد هيغسيث في مؤتمر صحافي “نعلم أن ما يسمى الزعيم الجديد، وهو ليس زعيما أعلى، مصاب ومشوه على الأرجح”، لافتا الى أنه لم يظهر شخصيا الخميس مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه الأحد.
وتلي الخطاب المذكور عبر التلفزيون الرسمي الايراني. ولا يزال مجتبى متواريا منذ انتخابه خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في قصف في مستهل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وأكد مسؤولون إيرانيون إصابة المرشد الجديد في هذه الضربة، لكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى.

