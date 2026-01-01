امطار ورياح اعتبارا من الليلة وطقس العيد ماطر في فلسطين

رام الله/سما/

من المتوقع ان تسقط الامطار مساء اليوم والليلة على كافة المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة.

وبحسب الراصد الجوي لمعا داوود طروة، فإن أجواء غير، مستقرة من المتوقع ان تبدأ اليوم، وتسقط امطار قد تكون رعدية فوق معظم المناطق.

وفي يومي السبت والاحد من المتوقع لن تسقط امطار على فترات فوق مغظم المناطق، كما تهب رياح قوية، وتنخفض درجات الحرارة. كما تبقى الفرصة مهيأة لامطار على بعض المناطق يوم الاثنين.

واعتبارا من مساء الأربعاء المقبل تعود الامطار من جديد، وتسقط الامطار أيضا يوم الخميس والجمعة المقبلين، وتسود أجواء باردة وماطرة يوم عيد الفطر السعيد.