نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، عن توجهات حكومية إسرائيلية لتوسيع نطاق الهجمات على البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل.

توجيهات باستهداف المنشآت المدنية

أفادت هيئة البث العبرية العامة بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من الجيش تحضير قائمة أهداف مدنية إضافية للمصادقة عليها، وذلك في أعقاب تدمير جسر حيوي يربط ضفتي نهر الليطاني.

تهديدات رسمية للبنان

من جانبه، صرّح وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال تقييم للوضع الميداني عقب تدمير الجسر، بأن هذه الخطوة "مجرد بداية". وأضاف كاتس:

"ستدفع الحكومة اللبنانية ودولة لبنان ثمناً متزايداً يتمثل في خسارة الأراضي وتدمير البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله، حتى يتم الوفاء بالالتزام المركزي المتمثل في نزع سلاحه".

استهداف جسر الزرارية

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي تنفيذ هجوم استهدف جسر الزرارية الواقع فوق نهر الليطاني، زاعماً أن الجسر يُستخدم كمعبر رئيسي لعناصر حزب الله.

وتزامن هذا الاستهداف مع استمرار الغارات الجوية المكثفة التي طالت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى سلسلة ضربات استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.