  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

الجمعة 13 مارس 2026 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، عن توجهات حكومية إسرائيلية لتوسيع نطاق الهجمات على البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل.

توجيهات باستهداف المنشآت المدنية

أفادت هيئة البث العبرية العامة بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من الجيش تحضير قائمة أهداف مدنية إضافية للمصادقة عليها، وذلك في أعقاب تدمير جسر حيوي يربط ضفتي نهر الليطاني.

تهديدات رسمية للبنان

من جانبه، صرّح وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال تقييم للوضع الميداني عقب تدمير الجسر، بأن هذه الخطوة "مجرد بداية". وأضاف كاتس:

"ستدفع الحكومة اللبنانية ودولة لبنان ثمناً متزايداً يتمثل في خسارة الأراضي وتدمير البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله، حتى يتم الوفاء بالالتزام المركزي المتمثل في نزع سلاحه".

استهداف جسر الزرارية

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي تنفيذ هجوم استهدف جسر الزرارية الواقع فوق نهر الليطاني، زاعماً أن الجسر يُستخدم كمعبر رئيسي لعناصر حزب الله.

وتزامن هذا الاستهداف مع استمرار الغارات الجوية المكثفة التي طالت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى سلسلة ضربات استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

الأكثر قراءة اليوم

يجب مغادرة القواعد الأمريكية للمنطقة ..مجتبى خامنئي في خطابه الأول: الثأر قادم ومضيق هرمز ورقة استراتيجية

ايران تهدد: إذا قطعتم نورنا سنطفئ أنواركم خلال 30 دقيقة في كامل المنطقة ..

إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

إيران: مستمرون بالمواجهة حتى النصر ونحذر العرب من الوجه الحقيقي لإسرائيل: دوركم قادم

تقرير : طهران تمتلك مخزونا لا ينضب من المسيرات البحرية الانتحارية

كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية

الأخبار الرئيسية

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

3000 هدف يوميا ..امريكا وإسرائيل تقصفان إيران بأنظمة الذكاء الاصطناعي وجواسيس على الارض ..

ترامب يهدد : ترقبوا ما سيحدث لقادة النظام الإيراني "المجانين" يوم الجمعة