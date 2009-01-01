لاريجاني يشارك في مسيرة “يوم القدس” في العاصمة طهران وغارة تستهدف المشاركين

طهران / وكالات /

شارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في مسيرة “يوم القدس” في وسط طهران، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الجمعة، في ظهور نادر في العلن لمسؤول إيراني منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وقال لاريجاني للتلفزيون بعيد وقوع ضربات على موقع غير بعيد من مكان التظاهرة “هذه الهجمات مصدرها الخوف واليأس. القوي لا يقصف تظاهرات على الإطلاق. من الواضح أن (الهجوم) فشِل”.

وبحسب لقطات التلفزيون، شارك في المسيرة كذلك قائد الشرطة أحمد رضا رادان.

وعقب إنذار الجيش الإسرائيلي الإيرانيين بإخلاء ثلاث مناطق واسعة وسط طهران تمهيدا لشن هجمات عليها، وقعت انفجارات قرب ساحة “ولي عصر” في العاصمة الإيرانية.

وأفاد مراسل الأناضول الجمعة، بأن انفجارات صغيرة وقعت قرب ساحة ولي عصر في طهران حيث كانت حشود من الناس تشارك بمسيرة يوم القدس العالمي.

وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت في المنطقة عقب الانفجارات.

ويوم “القدس العالمي”، مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بـ”الجمعة” الأخير من شهر رمضان، كل عام.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير/ شباط، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.