أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

الجمعة 13 مارس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال موقع “أكسيوس” الإخباري الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام” جراء الحرب التي تشنها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكر الموقع أن ترامب أدلى بهذا التصريح الأربعاء، خلال الاجتماع الافتراضي لقادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا ما اصلهم بذهول تام وحالة من عدم التصديق .
وزعم ترامب خلال الاجتماع إن إيران تقترب من الاستسلام، مدعيا أنه “لم يعد هناك مسؤول فيها يمتلك السلطة لاتخاذ قرار الاستسلام”، بحسب الموقع نقلا عن مسؤولين من دول المجموعة.
وأضاف: “تخلصت من سرطان كان يهددنا جميعا، لا أحد يعرف من هو القائد (في إيران)، لذلك لا يوجد من يمكنه إعلان الاستسلام”.
وخلال الاجتماع دعا قادة مجموعة السبع ترامب إلى “إنهاء الحرب بسرعة”، مؤكدين ضرورة تأمين مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وفقا للموقع الأمريكي.

وأفاد الموقع بأن موقف ترامب “غير الواضح والمتردد” بشأن إنهاء الهجمات والجدول الزمني لذلك دفع بعض قادة مجموعة السبع إلى الاعتقاد بأن العمليات العسكرية قد تنتهي بشكل تدريجي.
وخلال الاجتماع قال ترامب إن “المشكلة الرئيسية هي التوقيت”، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء الهجمات.
ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

