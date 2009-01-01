أستراليا تسحب موظفيها غير الأساسيين من إسرائيل والإمارات ولبنان

وكالات - سما-

أمرت استراليا جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة كل من إسرائيل والإمارات ولبنان، بسبب التدهور الأمني المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران.

نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالمغادرة "بسبب تدهور الوضع الأمني"، مؤكدة أن "الموظفين الأستراليين الأساسيين سيبقون في البلاد لدعم الأستراليين الذين يحتاجون إلى ذلك".

وجددت الوزيرة تحذيرات بلادها لمواطنيها، قائلة: "نواصل نصح الأستراليين بعدم السفر إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. نحثكم على مغادرة الشرق الأوسط إذا استطعتم وإذا كان القيام بذلك آمنا".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة بأن أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الحكومة الأسترالية، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، مغادرة عائلات المسؤولين الأستراليين في إسرائيل ولبنان. كما عرضت المغادرة الطوعية على معاليل الدبلوماسيين في الإمارات والأردن وقطر.

ودفع الصراع الآلاف من الأستراليين إلى الفرار من المنطقة، حيث أعلنت الحكومة الثلاثاء عودة أكثر من 2600 مواطن أسترالي على متن رحلات تجارية. وأكدت وونغ أن الغالبية العظمى من الأستراليين الذين كانوا عالقين في المنطقة عند اندلاع الحرب قد عادوا إلى ديارهم.