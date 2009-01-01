  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أستراليا تسحب موظفيها غير الأساسيين من إسرائيل والإمارات ولبنان

الجمعة 13 مارس 2026 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تسحب موظفيها غير الأساسيين من إسرائيل والإمارات ولبنان



وكالات - سما-

 أمرت استراليا جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة كل من إسرائيل والإمارات ولبنان، بسبب التدهور الأمني المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران.

نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالمغادرة "بسبب تدهور الوضع الأمني"، مؤكدة أن "الموظفين الأستراليين الأساسيين سيبقون في البلاد لدعم الأستراليين الذين يحتاجون إلى ذلك".

وجددت الوزيرة تحذيرات بلادها لمواطنيها، قائلة: "نواصل نصح الأستراليين بعدم السفر إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. نحثكم على مغادرة الشرق الأوسط إذا استطعتم وإذا كان القيام بذلك آمنا".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة بأن أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الحكومة الأسترالية، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، مغادرة عائلات المسؤولين الأستراليين في إسرائيل ولبنان. كما عرضت المغادرة الطوعية على معاليل الدبلوماسيين في الإمارات والأردن وقطر.

ودفع الصراع الآلاف من الأستراليين إلى الفرار من المنطقة، حيث أعلنت الحكومة الثلاثاء عودة أكثر من 2600 مواطن أسترالي على متن رحلات تجارية. وأكدت وونغ أن الغالبية العظمى من الأستراليين الذين كانوا عالقين في المنطقة عند اندلاع الحرب قد عادوا إلى ديارهم.

الأكثر قراءة اليوم

يجب مغادرة القواعد الأمريكية للمنطقة ..مجتبى خامنئي في خطابه الأول: الثأر قادم ومضيق هرمز ورقة استراتيجية

ايران تهدد: إذا قطعتم نورنا سنطفئ أنواركم خلال 30 دقيقة في كامل المنطقة ..

إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

إيران: مستمرون بالمواجهة حتى النصر ونحذر العرب من الوجه الحقيقي لإسرائيل: دوركم قادم

تقرير : طهران تمتلك مخزونا لا ينضب من المسيرات البحرية الانتحارية

كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع ضرب بنك الأهداف المدنية في لبنان ..

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

3000 هدف يوميا ..امريكا وإسرائيل تقصفان إيران بأنظمة الذكاء الاصطناعي وجواسيس على الارض ..