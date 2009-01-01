  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا

الجمعة 13 مارس 2026 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا



بيروت /سما/

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" مع لبنان حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس عن سقوط أكثر من 687 شهيدا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وقال غوتيريش عبر "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".

على الصعيد الميداني، ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة صيدا (جنوباً)، حيث استهدفت غارة جوية الطبقة الأخيرة من مبنى سكني في منطقة "مشاريع الهبة - الفوار"، مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 9 آخرين بجروح، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.

وبالتزامن مع الزيارة الأممية، وجّه جيش الاحتلال إنذاراً "عاجلاً" بالإخلاء الفوري لسكان أحياء واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت (حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح). وترافق ذلك مع غارة استهدفت سيارة في منطقة الجناح المتاخمة للضاحية.

الأكثر قراءة اليوم

يجب مغادرة القواعد الأمريكية للمنطقة ..مجتبى خامنئي في خطابه الأول: الثأر قادم ومضيق هرمز ورقة استراتيجية

ايران تهدد: إذا قطعتم نورنا سنطفئ أنواركم خلال 30 دقيقة في كامل المنطقة ..

إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

إيران: مستمرون بالمواجهة حتى النصر ونحذر العرب من الوجه الحقيقي لإسرائيل: دوركم قادم

تقرير : طهران تمتلك مخزونا لا ينضب من المسيرات البحرية الانتحارية

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية

الأخبار الرئيسية

أصيبوا بصدمة وحالة من عدم التصديق ..ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأن إيران “على وشك الاستسلام ولا يوجد فيها أي قائد”..

ترامب نحو الهزيمة.. تحقيقٌ استقصائيٌّ أمريكيٌّ: الركود الاقتصاديّ العالميّ قادم وإيران قوّضّت اقتصادات دول الخليج…

تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

3000 هدف يوميا ..امريكا وإسرائيل تقصفان إيران بأنظمة الذكاء الاصطناعي وجواسيس على الارض ..

ترامب يهدد : ترقبوا ما سيحدث لقادة النظام الإيراني "المجانين" يوم الجمعة