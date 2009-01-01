طالب بوقف فوري لاطلاق النار..غوتيريش في بيروت بـ "زيارة تضامن" وسط مجازر إسرائيلية في صيدا

بيروت /سما/

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" مع لبنان حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس عن سقوط أكثر من 687 شهيدا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وقال غوتيريش عبر "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".

على الصعيد الميداني، ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة صيدا (جنوباً)، حيث استهدفت غارة جوية الطبقة الأخيرة من مبنى سكني في منطقة "مشاريع الهبة - الفوار"، مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 9 آخرين بجروح، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.

وبالتزامن مع الزيارة الأممية، وجّه جيش الاحتلال إنذاراً "عاجلاً" بالإخلاء الفوري لسكان أحياء واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت (حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح). وترافق ذلك مع غارة استهدفت سيارة في منطقة الجناح المتاخمة للضاحية.