تقرير : أمريكا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران ومنتجو النفط في الخليج خسروا نحو 15.1 مليار دولار

وكالات - سما-

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت منذ بداية الحرب على إيران، كميات من الذخائر تكفي لسنوات من العمليات العسكرية العادية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستهلاك الكبير يعكس حجم الانخراط الأمريكي في العملية المشتركة مع إسرائيل على إيران، مما يضع ضغوطاً على سلاسل التوريد وإعادة تعبئة المخزون العسكري، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متعددة حول العالم.

وقالت الصحيفة، خسر منتجو النفط في الخليج ما يقدر بنحو 15.1 مليار دولار من عائدات الطاقة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع احتجاز ملايين البراميل من النفط الخام بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وفقًا لتقديرات شركة كبلر المتخصصة في تحليل السلع الأساسية، ينقل المضيق عادةً ما قيمته 1.2 مليار دولار من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال كل يوم، استنادًا إلى متوسط الأسعار والأحجام في عام 2025.

منذ تصاعد الصراع في 28 فبراير، توقف حركة المرور عبر طريق الشحن الحيوي إلى حد كبير، مع قيام إيران بمهاجمة السفن وارتفاع أقساط التأمين.

ويكشف إجمالي الإيرادات المفقودة عن التكلفة المالية للحرب بالنسبة لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات السلع الأساسية لتمويل حكوماتها.

تم إغلاق مضيق هرمز. مما أدى إلى احتجاز ملايين البراميل من النفط الخام.

لا يزال الخليج مكانًا خطيرًا. تعرضت ناقلتان للهجوم قبالة سواحل العراق في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وتعرضت 18 سفينة على الأقل للهجوم منذ بدء الضربة قبل أسبوعين.

واستقر سعر خام برنت عند أكثر من 100 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار الأسهم. وأغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 1.5 في المائة، وأغلق مؤشر Stoxx Europe 600 منخفضًا بنسبة تزيد قليلاً عن نصف في المائة. كما تضررت السندات الحكومية. وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ بدء الصراع. كما بلغ عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له هذا العام.

أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب على إيران.

وذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الضربات على إيران، وذلك وفقًا لتقييم قدمه البنتاجون إلى لجان الكونجرس يوم الاثنين.

وأعرب أعضاء الكونجرس، الذين قد يضطرون قريبًا إلى الموافقة على تمويل إضافي للحرب، عن قلقهم إزاء سرعة استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية - بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى التي استُخدمت بكثافة في الأيام الأولى للحرب - في وقتٍ يُعاني فيه قطاع الصناعات الدفاعية بالفعل من صعوبة تلبية الطلب.