وإيران تحذر: أي هجوم على بنيتنا التحتية للطاقة سيقابل بـ”حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة

الجمعة 13 مارس 2026 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وإيران تحذر: أي هجوم على بنيتنا التحتية للطاقة سيقابل بـ”حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة



القدس المحتلة/سما/

اعلن الجيش الاسرائيلي مساء الخميس أنه يشن سلسلة جديدة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية في طهران، في اليوم الثالث عشر من الحرب في الشرق الأوسط.
وقال في بيان إن “الجيش الاسرائيلي بدأ للتو سلسلة جديدة من الضربات الواسعة النطاق والتي تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران”.
ومن جهته أصدر المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي الإيراني تحذيرا شديدا للولايات المتحدة وحلفائها، متوعدا برد “قاصم ومدمر” على أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.
وجاء في البيان: “نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها بأن أي هجوم -مهما كان صغيرا- يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ في جمهورية إيران الإسلامية سيتبعه ردنا القاصم والمدمر”.
وأضاف المتحدث: “في حال حدوث مثل هذا العدوان سيتم إحراق وتدمير كافة البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، والتي تستفيد منها أميركا وحلفاؤها الغربيون”.

